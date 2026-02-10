Medlin a Aktie

Medlin a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41V2L / ISIN: US58507V1070

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Medline A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Medline A wird sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,51 Milliarden USD gegenüber 6,78 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

22 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,21 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 28,16 Milliarden USD, gegenüber 25,51 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

