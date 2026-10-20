Medlin a Aktie
WKN DE: A41V2L / ISIN: US58507V1070
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Medline A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Medline A öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,343 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Medline A ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.
23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,72 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 31,23 Milliarden USD, gegenüber 28,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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