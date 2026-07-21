Medlin a Aktie

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WKN DE: A41V2L / ISIN: US58507V1070

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Medline A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Medline A wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,322 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Medline A 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Medline A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 7,51 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,43 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,08 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 28,43 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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