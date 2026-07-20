Mednax Aktie
WKN DE: A0RELL / ISIN: US58502B1061
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mednax gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mednax wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,591 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,48 Prozent erhöht. Damals waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Mednax im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 478,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD, gegenüber 1,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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