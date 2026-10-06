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WKN DE: A2APTV / ISIN: US58506Q1094

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06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Medpace vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Medpace stellt voraussichtlich am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten schätzen, dass Medpace für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,42 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 714,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Medpace einen Umsatz von 659,9 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,60 USD, gegenüber 15,28 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2,85 Milliarden USD im Vergleich zu 2,53 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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