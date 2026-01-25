Erste Schätzungen: Medpace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Medpace gibt voraussichtlich am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 689,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 28,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 536,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,80 USD, gegenüber 12,63 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at