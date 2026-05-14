Medplus Health Services Aktie
WKN DE: A3C9HM / ISIN: INE804L01022
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14.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Medplus Health Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Medplus Health Services veröffentlicht voraussichtlich am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,15 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Medplus Health Services ein EPS von 4,32 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 21,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 18,35 Milliarden INR gegenüber 15,10 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,22 INR, gegenüber 12,57 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 68,33 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 61,36 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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