Erste Schätzungen: Medplus Health Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Medplus Health Services wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,80 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,84 INR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,61 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Medplus Health Services für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,73 Milliarden INR aus.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,16 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 12,57 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 66,88 Milliarden INR, gegenüber 61,36 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at