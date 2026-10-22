Meds Apotek AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DTWR / ISIN: SE0018014110

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Meds Apotek Registered legt Quartalsergebnis vor

Meds Apotek Registered wird voraussichtlich am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Meds Apotek Registered noch -0,330 SEK je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Meds Apotek Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 259,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 248,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 SEK, gegenüber 0,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,13 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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