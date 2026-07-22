MedTech Acquisition Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EP5W / ISIN: US89680M1018
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MedTech Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MedTech Acquisition wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,155 USD. Dies würde einen Gewinn von 42,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem MedTech Acquisition -0,270 USD je Aktie vermeldete.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,3 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,290 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,840 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 52,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 45,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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