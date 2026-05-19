Medtronic Aktie

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WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

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19.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Medtronic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Medtronic stellt voraussichtlich am 03.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD gegenüber 0,820 USD im Vorjahresquartal.

Medtronic soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,63 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,52 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,61 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 36,16 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 33,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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