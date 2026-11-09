09.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Medtronic legt Quartalsergebnis vor

Medtronic gibt voraussichtlich am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,33 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Medtronic ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 23 Analysten von einem Zuwachs von 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,48 Milliarden USD gegenüber 8,96 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,98 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 39,05 Milliarden USD, gegenüber 36,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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