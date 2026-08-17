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17.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Medtronic legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medtronic veröffentlicht voraussichtlich am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Medtronic 0,810 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Medtronic in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 9,55 Milliarden USD im Vergleich zu 8,58 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,73 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 38,89 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 36,36 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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