Erste Schätzungen: Megalith Financial Acquisition A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Megalith Financial Acquisition A öffnet voraussichtlich am 27.03.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,317 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Megalith Financial Acquisition A noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 18,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 28,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,053 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,920 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 85,9 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 94,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at