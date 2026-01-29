Erste Schätzungen: MEGMILK SNOW BRAND präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MEGMILK SNOW BRAND gibt voraussichtlich am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass MEGMILK SNOW BRAND für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 85,07 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 49,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 161,89 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 2,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MEGMILK SNOW BRAND einen Umsatz von 158,10 Milliarden JPY eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 492,85 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 205,93 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 620,50 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 615,82 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at