Erste Schätzungen: MEGMILK SNOW BRAND verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MEGMILK SNOW BRAND wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 131,36 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MEGMILK SNOW BRAND noch ein Gewinn pro Aktie von 21,10 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 147,02 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MEGMILK SNOW BRAND einen Umsatz von 146,07 Milliarden JPY eingefahren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 486,05 JPY je Aktie, gegenüber 205,93 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 612,75 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 615,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at