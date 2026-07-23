Erste Schätzungen: MEGMILK SNOW BRAND zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MEGMILK SNOW BRAND wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 228,34 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 66,28 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 137,32 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 156,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 152,40 Milliarden JPY umgesetzt.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 430,80 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 524,82 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 636,67 Milliarden JPY, gegenüber 615,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at