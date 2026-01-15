Erste Schätzungen: Meidensha stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Meidensha gibt voraussichtlich am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 69,90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 84,58 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Meidensha 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 76,91 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Meidensha 70,98 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 390,52 JPY je Aktie, gegenüber 407,51 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 329,76 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 301,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at