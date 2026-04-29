Meidensha Corporation Aktie
WKN: 864751 / ISIN: JP3919800007
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Meidensha veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Meidensha wird sich voraussichtlich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 164,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Meidensha 276,76 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Meidensha in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 124,76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 110,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 441,42 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 407,51 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 326,95 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 301,10 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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