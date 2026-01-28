Meiji Holdings Aktie

Meiji Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RL1S / ISIN: JP3918000005

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Meiji gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Meiji wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 74,49 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,69 Prozent erhöht. Damals waren 61,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 312,76 Milliarden JPY gegenüber 306,02 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 201,05 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 186,08 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1.176,34 Milliarden JPY, gegenüber 1.154,07 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Meiji Holdings Co Ltd

