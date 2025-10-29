Meiji Holdings Aktie

WKN DE: A0RL1S / ISIN: JP3918000005

29.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Meiji präsentiert Quartalsergebnisse

Meiji lässt sich voraussichtlich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Meiji die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 47,08 JPY je Aktie gegenüber 47,43 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 290,30 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 298,28 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 198,92 JPY, gegenüber 186,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1.175,92 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.154,07 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

