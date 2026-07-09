Mekonomen AB Aktie
WKN DE: A0MYGM / ISIN: SE0002110064
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mekonomen AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mekonomen AB wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,89 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,59 Milliarden SEK gegenüber 4,51 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,36 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,640 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,42 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 18,01 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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