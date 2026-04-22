Erste Schätzungen: Mekonomen AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mekonomen AB wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,850 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Mekonomen AB mit einem Umsatz von insgesamt 4,50 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,56 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,62 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 0,640 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,45 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,01 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at