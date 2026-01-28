Mekonomen AB Aktie
WKN DE: A0MYGM / ISIN: SE0002110064
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mekonomen AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mekonomen AB wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,357 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mekonomen AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,57 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,65 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 SEK, gegenüber 7,74 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 18,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 18,05 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
