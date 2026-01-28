Mekonomen AB Aktie

Mekonomen AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYGM / ISIN: SE0002110064

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mekonomen AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mekonomen AB wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,357 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mekonomen AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,57 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,65 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 SEK, gegenüber 7,74 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 18,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 18,05 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Mekonomen AB

Analysen zu Mekonomen AB

Aktien in diesem Artikel

Mekonomen AB

