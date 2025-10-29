Erste Schätzungen: Mekonomen AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mekonomen AB präsentiert in der voraussichtlich am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,10 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,03 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,36 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,40 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,64 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,74 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 18,21 Milliarden SEK, gegenüber 18,05 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at