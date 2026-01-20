Erste Schätzungen: Melexis Microelectronic Integrated Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Melexis Microelectronic Integrated Systems präsentiert voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,678 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Melexis Microelectronic Integrated Systems noch 0,450 EUR je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent auf 216,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 197,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie, gegenüber 4,24 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 842,5 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 932,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

