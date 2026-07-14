Erste Schätzungen: Melexis Microelectronic Integrated Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Melexis Microelectronic Integrated Systems wird sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,714 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,78 Prozent verringert. Damals waren 0,890 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 208,7 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 211,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,98 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,78 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 857,1 Millionen EUR, gegenüber 839,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at