Erste Schätzungen: Melexis Microelectronic Integrated Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Melexis Microelectronic Integrated Systems wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,839 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,680 EUR je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 215,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Melexis Microelectronic Integrated Systems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 225,2 Millionen EUR aus.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,97 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,78 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 870,2 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 839,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at