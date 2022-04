Erste Schätzungen: MELIA HOTELS INTERNATIONAL gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MELIA HOTELS INTERNATIONAL präsentiert in der voraussichtlich am 09.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,084 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,544 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 184,39 Prozent auf 216,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,056 EUR je Aktie, gegenüber -0,917 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 1,40 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 888,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at