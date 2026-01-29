Menicon Aktie

Menicon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VFU / ISIN: JP3921270009

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Menicon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Menicon wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Menicon für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 22,54 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 31,77 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 30,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 78,90 JPY, während im vorherigen Jahr noch 74,03 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 124,98 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 121,49 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Menicon Co.,Ltd.

Analysen zu Menicon Co.,Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Menicon Co.,Ltd. 8,45 0,60% Menicon Co.,Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

