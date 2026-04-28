Menicon Aktie
WKN DE: A14VFU / ISIN: JP3921270009
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Menicon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Menicon wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,69 JPY je Aktie gegenüber 6,68 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 6,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 31,85 Milliarden JPY gegenüber 29,98 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 89,20 JPY je Aktie, gegenüber 74,03 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 125,57 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 121,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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