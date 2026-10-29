Erste Schätzungen: Menicon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Menicon äußert sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 23,85 JPY gegenüber 28,76 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 32,72 Milliarden JPY gegenüber 31,23 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 94,04 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 79,11 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 132,99 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 125,61 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net