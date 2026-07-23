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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Menicon stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Menicon wird voraussichtlich am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 16,00 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Menicon einen Gewinn von 13,05 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,04 Prozent auf 31,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Menicon noch 30,25 Milliarden JPY umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 89,52 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 79,11 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 132,29 Milliarden JPY, gegenüber 125,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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