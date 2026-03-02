Erste Schätzungen: Mensch und Maschine Software SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mensch und Maschine Software SE äußert sich voraussichtlich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,560 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,56 Prozent erhöht. Damals waren 0,360 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 14,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 64,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 55,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 EUR, gegenüber 1,80 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 239,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 325,8 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at