Erste Schätzungen: Mensch und Maschine Software SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mensch und Maschine Software SE präsentiert voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,470 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,430 EUR je Aktie erzielt worden.

Mensch und Maschine Software SE soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,91 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 259,5 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 238,6 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at