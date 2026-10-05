Mensch und Maschine Software Aktie
WKN: 658080 / ISIN: DE0006580806
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mensch und Maschine Software SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mensch und Maschine Software SE wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,460 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mensch und Maschine Software SE ein EPS von 0,390 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 60,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 56,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,13 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,91 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 255,8 Millionen EUR, gegenüber 238,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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