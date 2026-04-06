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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mensch und Maschine Software SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mensch und Maschine Software SE lässt sich voraussichtlich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mensch und Maschine Software SE die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,730 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,620 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 72,0 Millionen EUR gegenüber 66,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,91 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 256,7 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 238,6 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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