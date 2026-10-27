Mentice AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PK7M / ISIN: SE0012673291

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mentice Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mentice Registered lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,145 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mentice Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 SEK in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70,6 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Mentice Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 76,5 Millionen SEK aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,270 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,150 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 318,0 Millionen SEK, gegenüber 279,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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