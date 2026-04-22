Erste Schätzungen: Mentice Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mentice Registered präsentiert voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,245 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 77,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,070 SEK erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Mentice Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 63,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 16,09 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,090 SEK je Aktie, gegenüber -1,150 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 308,5 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 279,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at