Mentice AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PK7M / ISIN: SE0012673291
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mentice Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mentice Registered wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,680 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mentice Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 74,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 63,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,150 SEK, während im vorherigen Jahr noch -1,150 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 309,5 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 279,1 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mentice AB Registered Shs
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Mentice Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Mentice Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Mentice Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Mentice Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Mentice Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mentice AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Mentice AB Registered Shs
|1,20
|1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.