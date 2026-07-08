Erste Schätzungen: Mentice Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mentice Registered wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,680 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mentice Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 74,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 63,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,150 SEK, während im vorherigen Jahr noch -1,150 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 309,5 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 279,1 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at