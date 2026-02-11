Erste Schätzungen: Mentice Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mentice Registered wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,060 SEK. Dies würde einer Verringerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mentice Registered 0,080 SEK je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,15 Prozent auf 83,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Mentice Registered noch 86,2 Millionen SEK umgesetzt.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,890 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,710 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 271,7 Millionen SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 290,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

