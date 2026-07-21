MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: MercadoLibre gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MercadoLibre lässt sich voraussichtlich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MercadoLibre die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 8,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,31 USD je Aktie erzielt worden.
14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,72 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 43,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 39,30 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 39,40 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 28,89 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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