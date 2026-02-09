MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MercadoLibre legt Quartalsergebnis vor
MercadoLibre wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,39 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,60 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 39,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,44 Milliarden USD gegenüber 6,06 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 40,35 USD, gegenüber 37,69 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 28,62 Milliarden USD im Vergleich zu 20,78 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
