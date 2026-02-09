MercadoLibre Aktie

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MercadoLibre legt Quartalsergebnis vor

MercadoLibre wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,39 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,60 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 39,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,44 Milliarden USD gegenüber 6,06 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 40,35 USD, gegenüber 37,69 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 28,62 Milliarden USD im Vergleich zu 20,78 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu MercadoLibre Inc

Analysen zu MercadoLibre Inc

Aktien in diesem Artikel

MercadoLibre Inc 1 659,60 -3,66% MercadoLibre Inc

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

