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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MercadoLibre stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MercadoLibre stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 9,34 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MercadoLibre 8,32 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,69 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 44,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 38,31 USD je Aktie, gegenüber 39,40 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 41,79 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 28,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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