MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MercadoLibre veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
MercadoLibre veröffentlicht voraussichtlich am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 8,75 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,16 Prozent verringert. Damals waren 9,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll MercadoLibre im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,29 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 39,72 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 48,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 39,40 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 38,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,89 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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