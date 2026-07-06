Erste Schätzungen: Mercantile Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mercantile Bank wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,33 USD. Das entspräche einer Verringerung von 4,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,39 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mercantile Bank nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 68,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 93,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,45 USD, gegenüber 5,47 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 277,8 Millionen USD im Vergleich zu 371,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at