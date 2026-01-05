Erste Schätzungen: Mercantile Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mercantile Bank wird voraussichtlich am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 32,92 Prozent auf 62,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,38 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,93 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 242,9 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 361,9 Millionen USD in den Büchern standen.

