Mercantile Bank Aktie

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WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mercantile Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mercantile Bank wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercantile Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 24,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mercantile Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 67,4 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,54 USD, gegenüber 5,47 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 278,7 Millionen USD im Vergleich zu 371,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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