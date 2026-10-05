Erste Schätzungen: Mercantile Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mercantile Bank wird voraussichtlich am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,35 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mercantile Bank 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Mercantile Bank nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 70,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 96,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,47 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 279,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 371,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at