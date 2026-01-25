Mercari Aktie

Mercari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNWE / ISIN: JP3921290007

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mercari,Inc Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mercari,Inc Registered wird voraussichtlich am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 33,72 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 27,12 JPY je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,85 Prozent auf 54,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 150,56 JPY, gegenüber 159,05 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 208,39 Milliarden JPY im Vergleich zu 192,63 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

