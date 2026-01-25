Mercari Aktie
WKN DE: A2JNWE / ISIN: JP3921290007
|
25.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mercari,Inc Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mercari,Inc Registered wird voraussichtlich am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 33,72 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 27,12 JPY je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,85 Prozent auf 54,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 150,56 JPY, gegenüber 159,05 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 208,39 Milliarden JPY im Vergleich zu 192,63 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercari,Inc. Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Mercari,Inc Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Mercari,Inc Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Mercari,Inc Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Mercari,Inc Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Mercari,Inc. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Mercari,Inc. Registered Shs
|3 040,00
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.